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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Норникель" планирует строительство мощностей по выпуску платины в Бахрейне

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Норникель" планирует строительство мощностей по выпуску платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в четверг.

"Строительство завода в Бахрейне по производству платины компания "Норильский никель" планирует", - сказал Новак, отвечая на вопрос "Первого канала" об инвестиционных проектах с участием двух стран.

В "Норникеле" оставили вопрос о строительстве площадки в Бахрейне без комментариев.

Сейчас "Норникель" производит концентраты металлов платиновой группы из вкрапленных руд таймырских рудников и рудника "Северный" на Кольском полуострове. Концентраты, выпущенные в металлургическом цехе Медного завода и на Кольской ГМК, поставляются по толлингу аффинажным заводам - "Красцветмету", Приокскому заводу цветных металлов и АО "Уралинтех", где производятся стандартные слитки.

"Норникель" является крупнейшим производителем палладия с долей на мировом рынке около 43% и четвертым производителем платины с долей 12%.

Норникель Бахрейн Александр Новак
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