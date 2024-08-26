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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:05

Источники сообщили о переговорах "Норникеля" о двух СП в Ккитае

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Норникель", объявивший в апреле о планах переноса медеплавильных мощностей в Китай, ведет переговоры с китайскими контрагентами по двум направлениям - медной цепочке и батарейным материалам, сообщил на телеконференции для инвесторов старший вице-президент - руководитель блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

Его тезисы передали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с содержанием конференции. Представитель "Норникеля" отказался от комментариев, сославшись на закрытый формат телефонной конференции.

Дубовицкий не стал раскрывать детали, назвав вопрос чувствительным.

О планах перенести мощности Медного завода из Норильска в Китай, создав СП с партнерами в этой стране, "Интерфаксу" в конце апреля

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президент "Норникеля" Владимир Потанин. Это позволит решить проблему модернизации завода, усложнившуюся из-за недоступности западного оборудования, а также урегулировать сложности с расчетами и уйти от скидок, которые "Норникель" вынужден предоставлять клиентам из-за добровольных отказов от российских металлов. Также "Норникель" рассчитывает получить компетенции в производстве батарейных материалов.

Партнером "Норникеля" может стать компания China Copper, принадлежащая крупнейшему производителю алюминия Chinalco, сообщал в июле euters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их данным, China Copper - единственный возможный партнер по СП, так как ее материнская компания Chinalco напрямую подконтрольна правительству КНР и уполномочена принимать решения по проектам с участием иностранных партнеров, в отличие от других китайских компаний.

Мощность нового предприятия может составить 450 тысяч тонн меди в год - примерно 2% от глобального объема производства, сообщали источники Reuters. В 2023 году "Норникель" выпустил 356 тысяч тонн рафинированной меди на своей норильской площадке, а с учетом Быстринского ГОКа в Забайкалье - 425 тысяч тонн.

Мощности в Китае, как ожидается, будут построены до середины 2027 года, процесс синхронизируется с выбытием мощностей на Медном заводе. "Норникель" намерен ежегодно поставлять на новую площадку около 2 млн тонн медного концентрата своего Заполярного филиала. Быстринский ГОК "Норникеля", включенный в августе в SDN list, не рассматривается как источник поставок.

Быстринский ГОК Владимир Потанин Китай Норникель Сергей Дубовицкий Медный завод China Copper
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