"ТКС Холдинг" может отказаться от дивидендов за 2023 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "ТКС Холдинг" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении группы.

"Рекомендации совета директоров относятся к результатам деятельности общества по итогам 2023 года. По результатам 2023 года совет рекомендует оставить прибыль нераспределенной и дивиденды по итогам деятельности в 2023 году не выплачивать", - заявил председатель совета директоров холдинга Алексей Малиновский (его слова "Интерфаксу" передала пресс-служба).

Он подтвердил намерение "ТКС Холдинга" в будущем вернуться к регулярным дивидендным выплатам.

"Группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и в настоящее время формирует необходимую для этого новую дивидендную политику", - отметил Малиновский.

Годовое собрание акционеров "ТКС Холдинга" пройдет 28 июня 2024 года. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 4 июня 2024 года.