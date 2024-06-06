"ТКС Холдинг" подтвердил план вернуться к выплате дивидендов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" оценит налоговую реформу позже, пока же компания подтверждает планы вернуться к регулярным дивидендным выплатам, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ председатель совета директоров холдинга Алексей Малиновский.

"То, что мы заявляли несколько недель назад, не меняется. Мы подтверждаем эти планы. Оценить влияние налоговых изменений можно будет позже. Законопроект пока не принят", - сказал Малиновский.

Совет директоров "ТКС Холдинг" в мае рекомендовал акционерам дивиденды за 2023 год не выплачивать. При этом группа тогда отметила, что намерена вернуться к регулярным дивидендным выплатам, формирует необходимую для этого новую дивидендную политику.

Годовое собрание акционеров "ТКС Холдинга" пройдет 28 июня 2024 года. Дата закрытия реестра для участия в собрании - 4 июня 2024 года.

"ТКС Холдинг" планирует сохранить основные принципы распределения прибыли в новой дивидендной политике, которую представит в конце 2024 года, говорил в марте председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

Дивидендная политика TCS Group предусматривала распределение до 30% квартальной прибыли по МСФО.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом).

Минфин ранее представил пакет предложений по изменению налогового законодательства. Соответствующие законопроекты в начале этой недели были внесены в Госдуму. Одно из изменений - повышение налога на прибыль с 20% до 25%.