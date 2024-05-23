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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

РФ в 2024 г. увеличит экспорт свинины до 310 тыс. т, мяса птицы - до 400 тыс. т

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - РФ в этом году может увеличить экспорт продукции свиноводства до более 310 тыс. тонн, мяса птицы - до свыше 400 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с производителями и отраслевыми союзами.

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Напомнив, что к 2030 году экспорт продукции АПК необходимо увеличить не менее чем в полтора раза к уровню 2021 года (в текущих ценах объем должен составить $55,2 млрд), Минсельхоз подчёркивает, что "существенный прирост нужно обеспечить уже в этом году". "В том числе нарастить поставки свинины, субпродуктов и живых свиней до уровня более 310 тыс. тонн, мяса и субпродуктов птицы - свыше 400 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнула необходимость активизировать работу на целевых рынках и поиск новых стран для налаживания экспорта.

"Производители выразили готовность наращивать объемы поставок и подтвердили экспортные планы на этот год", - сообщает ведомство.

Минсельхоз
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