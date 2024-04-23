Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес Китая видит высокий потенциал поставок российского продовольствия из РФ в розничную торговлю и HoReCa, рекомендует при этом больше учитывать национальные особенности КНР.

Как сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, речь об этом шла на круглом столе "Эффективные каналы сбыта продуктов питания и напитков в Китае: стратегии работы в сегменте ритейла и HoReCa", который состоялся в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК в КНР.

Исторически у китайских потребителей высокое доверие к российским продуктам, которые ценятся за свое качество, заявил президент Сычуаньской кулинарной ассоциации Гао Пу. "В Китае широко распространено мнение, что российские продукты питания - натуральные. И это действительно так. С учетом тренда на свежие и здоровые продукты необходимо активное продвижение российских товаров и повышение узнаваемости брендов", - считает он.

На важность разработки маркетинговых стратегий обратил внимание генеральный директор компании Xi'an Duoplie Import and Export Trading (дистрибьютор российских продуктов питания в Сиане) Инь Цзяньхуэй. "Перспективы сотрудничества очень большие. Однако мы должны не просто продавать российские товары, но продвигать и российские бренды, и российскую культуру", - сказал он. При этом он обратил внимание на разнообразие кухонь и пищевых привычек в КНР, что также крайне важно учитывать при планировании продаж.

Кроме того, при выходе на рынок КНР следует обратить внимание на выбор названия бренда, заявила руководитель китайского офиса компании "ЭкоНива" (Сиань) Чжан Дунъян. "Необходимо выбирать значимое название как на уровне перевода, так и на уровне понятия бренда, и использовать китайское название, которое легко искать", - пояснила она.

Заместитель гендиректора пекинского отделения розничной сети Freshippo Синьюй Чжан заявил, что сеть, закупающая российских крабов, заинтересована в расширении ассортимента морепродуктов, а также в поставках мясной продукции и сыров. "В число основных категорий, в которых мы нуждаемся, также входят куриные лапки, крылья, молочная продукция", - сказал он.

Госпредприятие внешней торговли Shaanxi Co-op Group Cold Chain Trading нацелено на налаживание партнерства с российскими поставщиками зерновых культур, сухого молока, кондитерских изделий, свекловичного жома и сахара, сообщила гендиректор компании Чжан Чаоцин.

Председатель Beijing Zhongbaizhiqiao International Technology Гао Цзюньци, в свою очередь, выразил заинтересованность в закупках свинины, говядины и мяса птицы, гендиректор сельскохозяйственного оптового рынка городского округа Ланфан Гао Хун Мэй - подсолнечного масла, мяса, муки и зерна, импортно-экспортный директор Debai Import and Export Trading Томас Сюэ - сыра и хлебобулочных изделий, генеральный директор Xi'an Button Trading Ван Чжи - алкогольных напитков.

В деловой миссии, начавшейся в понедельник, принимают участие более 40 российских и более 100 китайских компаний. В дни работы миссии запланировано более 500 индивидуальных b2b-встреч.

Как сообщалось, объем взаимной торговли продукцией АПК между РФ и Китаем в 2023 году увеличился на 33,9%, до $11,1 млрд. В 2023 году в КНР было ввезено 9,4 млн тонн продукции российского АПК, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт вырос на 44,1% до $8,8 млрд. Основными экспортными продуктами в стоимостном выражении стали мороженая рыба (18%), рапсовое масло (17%), ракообразные (13,9%), подсолнечное масло (10,5%) и соевые бобы (7,8%).