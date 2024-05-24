Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I квартале превысила прогноз

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в первом квартале 2024 года составила $216,019 млн, говорится в отчете компании.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль на уровне $207,8 млн. Ближе всех был прогноз Sber CIB – $217 млн.

В четвертом квартале 2023 года чистая прибыль "Совкомфлота" составила $241,1 млн, таким образом в квартальном выражении показатель сократился на 10,4%.

Показатель EBITDA за первый квартал составил $334 млн (консенсус-прогноз $328 млн). По сравнению с четвертым кварталом 2023 года он увеличился на 0,5%.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) снизилась по сравнению с прошлым кварталом на 4,3% до $459 млрд. Консенсус-прогноз по выручке – $452,6 млрд.

Чистый долг компании на конец марта 2024 года составил $234 млн.

Согласно сообщению СКФ, скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в первом квартале составила 18,9 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем в четвертом квартале прошлого года.

"Компания подтверждает приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях", - говорится в ее сообщении.

Как сообщалось, скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО в 2023 году выросла в 4,1 раза и составила 83,533 млрд рублей. Компания пока не анонсировала дату совета директоров с рекомендацией по финальным дивидендам за 2023 год. "Совкомфлот" выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 руб. на акцию.

"В отчетном периоде компания продемонстрировала устойчивые финансовые результаты деятельности благодаря высокому уровню обеспеченности флота долгосрочными контрактами, а также сохранению высокой рыночной конъюнктуры танкерного рынка", - говорится в сообщении СКФ.

Вместе с тем "Совкомфлот" отмечает, что введение новых санкций со стороны недружественных стран стало ограничивающим фактором работы в отчетном периоде. "Компания продолжает системную работу для преодоления возникающих вызовов", - сообщил СКФ.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.