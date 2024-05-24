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Глава "Газпрома" обсудил сотрудничество с первым вице-премьером Казахстана

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в пятницу встретился с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

"Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в газовой отрасли в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве", - говорится в сообщении российской компании.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в офисе "Газпрома" в небоскребе "Лахта Центр", свидетельствуют представленные фото.

Как сообщалось, год назад - в июне 2023 года - "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Республики Узбекистан. В октябре был дан старт поставкам российского природного газа по этому маршруту. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".

В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

Ранее Миллер сообщал, что летом 2024 года намечено подписать с Казахстаном, а также Узбекистаном и Киргизией среднесрочные пятнадцатилетние контракты на поставку газа. Их исполнение должно начаться с осени 2025 года.

Газпром Казахстан Алексей Миллер
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