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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Путин заявил о готовности России увеличить поставки газа в Узбекистан

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия готова увеличить объемы поставок газа в Узбекистан при необходимости, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в расширенном составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Отдельно упомяну, что седьмого октября 2023 года мы с вами и с президентом Казахстана дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - заявил Путин.

Он также отметил, что к российско-узбекистанскому саммиту подготовлено совместное заявление двух президентов, "в котором обозначены основные задачи в контексте дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в самых разных областях".

"Будет подписан солидный пакет межправительственных, межведомственных, межрегиональных и коммерческих соглашений, охватывающих кооперацию в торговле, промышленности, в сфере мирного атома, культуры, науки и образования", - продолжил он.

Путин также отметил, что в проработке находится целый ряд крупных двусторонних инфраструктурных проектов по строительству металлургического кластера, газохимического комплекса, меднообогатительной фабрики.

Владимир Путин Казахстан Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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