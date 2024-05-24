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Toyota расторгнет спонсорский контракт с МОК после Олимпиады в Париже

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Toyota Motor планирует расторгнуть спонсорский контракт с Международным олимпийским комитетом (МОК) после Олимпийских игр в Париже, сообщает Kyodo News со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По их словам, крупнейший автопроизводитель мира не намерен продлевать подписанный в 2015 году контракт на роль одного из ведущих спонсоров олимпийского движения, но собирается и далее "по-своему" поддерживать спортсменов и спорт.

При этом Toyota рассчитывает сохранить контракт с Международным паралимпийским комитетом, однако МОК заявляет, что спонсоры не могут сохранить только один из контрактов.

Японская компания - первый автопроизводитель в мире, заключивший с МОК спонсорский контракт высшего уровня. Во сколько ей это обошлось, не сообщается, но, по словам источников, общие расходы компании, скорее всего, превысили 100 млрд иен ($637 млн).

Некоторые представители Toyota недовольны тем, как тратятся спонсорские средства. По их мнению, они используются неэффективно с точки зрения поддержки спортсменов и развития спорта.

Спонсором верхнего уровня может стать только один представитель какой-либо отрасли. Всего их сейчас 15, в том числе японские Panasonic и Bridgestone.

Ожидается, что для Игр в Париже Toyota предоставит более 3 тысяч автомобилей, включая Mirai на топливных элементах.

Toyota МОК Париж Япония Франция
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