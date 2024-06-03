Toyota приостановила поставки трех моделей из-за проблем с сертификацией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Toyota Motor приостановил поставки и продажи трех моделей автомобилей, произведенных в Японии, из-за проблем с сертификацией.

Как говорится в пресс-релизе компании, приостановка касается машин моделей Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. При тестировании этих автомобилей использовались методы оценки безопасности пешеходов и пассажиров, не соответствующие правительственным стандартам.

Toyota намерена провести новое тестирование в соответствии со стандартами и отмечает, что уже проданными автомобилями можно пользоваться.

Акции Toyota подешевели на 1,8% по итогам торгов в понедельник.