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Toyota приостановила поставки трех моделей из-за проблем с сертификацией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Toyota Motor приостановил поставки и продажи трех моделей автомобилей, произведенных в Японии, из-за проблем с сертификацией.

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Как говорится в пресс-релизе компании, приостановка касается машин моделей Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. При тестировании этих автомобилей использовались методы оценки безопасности пешеходов и пассажиров, не соответствующие правительственным стандартам.

Toyota намерена провести новое тестирование в соответствии со стандартами и отмечает, что уже проданными автомобилями можно пользоваться.

Акции Toyota подешевели на 1,8% по итогам торгов в понедельник.

Toyota
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