"Мираторг" объединил сервисные направления в новую компанию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, создал новую дочернюю компанию – ООО "Мираторг-менеджмент", сообщается в ЕГРЮЛ.

Как пояснили "Интерфаксу" в холдинге, эта компания создана для централизации вспомогательных, непрофильных, но критически важных для бизнеса функций. Речь идет о бухгалтерии, финансах, управлении персоналом, закупках и логистике, юридическом сопровождении и др.

"Выделение сервисов в дочернюю компанию поможет повысить эффективность бизнеса за счет стандартизации, централизации и улучшения качества обслуживающих функций", - заявили в пресс-службе.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.