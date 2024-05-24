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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

"Мираторг" объединил сервисные направления в новую компанию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, создал новую дочернюю компанию – ООО "Мираторг-менеджмент", сообщается в ЕГРЮЛ.

Как пояснили "Интерфаксу" в холдинге, эта компания создана для централизации вспомогательных, непрофильных, но критически важных для бизнеса функций. Речь идет о бухгалтерии, финансах, управлении персоналом, закупках и логистике, юридическом сопровождении и др.

"Выделение сервисов в дочернюю компанию поможет повысить эффективность бизнеса за счет стандартизации, централизации и улучшения качества обслуживающих функций", - заявили в пресс-службе.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг ООО "Мираторг-менеджмент"
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