"Мираторг" откроет собственную конеферму

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг АПХ "Мираторг" запускает в Орловской области собственную конеферму, на которой будут выращиваться лошади для нужд компании, сообщила пресс-служба АПХ.

"Проект, который раньше развивался локально, приобретает официальный статус и выходит на новый уровень. К концу года запланирована реконструкция ранее приобретенного объекта для содержания лошадей, что позволит компании более эффективно управлять стадом крупного рогатого скота", - уточняется в сообщении.

"Мираторг" владеет 1 600 лошадьми, из которых 90 составляют маточное поголовье. Приплод уже активно задействован в работе.

Ранее компания приобретала лошадей за рубежом и в Карачаево-Черкесии, но с этого года больше сфокусировалась на собственном разведении. "В 2012 году "Мираторг" закупил лошадей породы квотерхорс - лошади, незаменимые в динамичной работе с бычками породы блэк ангус. Они легко обучаемые, работоспособные и сообразительные. В результате их скрещивания с кавказскими лошадьми удалось получить более послушных, адаптивных и умных животных, которые лучше подходят для работы на фермах компании, - говорится в пресс-релизе. - Главная цель - сохранить породу квотерхорс с необходимыми генетическими характеристиками".

Новая конеферма будет ежегодно пополнять стадо на 70-80 голов, что полностью закроет потребности компании в лошадях на фермах мясного проекта в Брянской, Калининградской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.