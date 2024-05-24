VK планирует закрыть мессенджер ICQ с 26 июня

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - VK через месяц планирует закрыть мессенджер ICQ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе интернет-компании. Ожидается, что сервис прекратит работу с 26 июня.

В пресс-релизе VK, в свою очередь, указано, что компания сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

"Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов "VK Мессенджер" и VK "WorkSpace", - говорится в сообщении.

ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии COVID-19.