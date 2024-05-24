Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

VK планирует закрыть мессенджер ICQ с 26 июня

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - VK через месяц планирует закрыть мессенджер ICQ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе интернет-компании. Ожидается, что сервис прекратит работу с 26 июня.

В пресс-релизе VK, в свою очередь, указано, что компания сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

"Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов "VK Мессенджер" и VK "WorkSpace", - говорится в сообщении.

ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году – на фоне самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

VK ICQ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

Инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена заблокированными активами

Долг пяти крупнейших компаний составляет более половины капитала банков РФ

ЦБ не ждет рисков для застройщиков из-за сворачивания льготной ипотеки

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля

Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате

Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });