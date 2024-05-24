Что произошло за день: пятница, 24 мая

Заявление Путина о Зеленском, решение Международного суда ООН по операции в Рафахе, отзыв посла РФ в Армении для консультаций, закрытие мессенджера ICQ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин сказал о Зеленском, что "легитимность действующего главы государства (Украины) закончилась", в случае выхода на юридически обязывающие договоренности российская сторона должна иметь дело с легитимными властями в Киеве.

- Международный суд ООН предписал Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе. Суд также потребовал от Израиля "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида".

- Россия отозвала посла Сергея Копыркина из Армении для консультаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о причинах, сказал, что "послы периодически приезжают на консультации". В Ереване не комментируют решение Москвы.

- Второй Западный окружной военный суд признал законным арест генерал-майора Ивана Попова - бывшего командующего 58-й общевойсковой армией, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

- По делу о теракте в Crocus City Hall задержаны более 20 человек. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ)".

- Индекс МосБиржи завершил неделю откатом ниже 3400 пунктов (уровень начала апреля) на укреплении рубля. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,3% до 3396,5 пункта (минимум сессии - 3377,64 пункта), индекс РТС снизился на 0,8% до 1195,58 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,3%.

- Военные Армии обороны Израиля вывезли из сектора Газа тела еще трех человек, убитых во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

- VK планирует закрыть мессенджер ICQ с 26 июня и сфокусироваться на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

- ЦСКА заключил новое соглашение с вратарем Игорем Акинфеевым. Контракт рассчитан до лета 2026 года.