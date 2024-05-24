DIY-ритейлер "Петрович" планирует увеличить долю СТМ в структуре продаж до 15%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сеть строительных торговых центров "Петрович" в 2023 году увеличила оборот от продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) на 22% по сравнению с показателем предыдущего года – до 11,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ритейлера.

В частности, оборот под СТМ в категории "сухие смеси" увеличился в 2,8 раза, "грунты" – почти в 2 раза.

"СТМ сейчас представлены в 260 товарных группах, а доля наших марок в продажах составляет 10% в целом по компании. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать. Наша цель – доля СТМ 15% (в структуре продаж - ИФ), к ней мы и двигаемся. Сейчас работаем над запуском более 50 новых линеек не только в строительных, но и в отделочных и инженерных товарах", - привели в пресс-службе слова руководителя отдела СТМ компании Юлии Орловой.

Строительный ТД "Петрович" основан в 1995 году и специализируется на торговле стройматериалами. Компании принадлежит сеть из 20 торгово-строительных центров в Санкт-Петербурге, Москве, Северо-Западном и Центральном федеральных округах, площадки по производству металлоконструкций и сухих строительных смесей.