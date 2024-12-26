DIY-ритейлер "Петрович" открыл уже 20 мини-магазинов и будет развивать направление

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сеть строительных торговых центров "Петрович" к концу 2024 года открыла 20 магазинов малого формата в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ритейлера.

Такие мини-магазины уже работают в Москве, Калуге, Ярославле, во Владимире, в Рязани, Туле и Великом Новгороде. В перспективе "Петрович" планирует развивать направление мини-магазинов.

Первые магазины этого формата в сентябре 2023 года открылись во Владимире и Мытищах. Тогда "Петрович" заявлял о планах к сентябрю 2024 года довести их число до 16 по всей России.

Магазины представлены в формате торгового зала на 100 кв. метров, где можно приобрести товары для строительства и ремонта, и пункта выдачи онлайн-заказов.

Строительный ТД "Петрович" основан в 1995 году и специализируется на торговле стройматериалами. Компании принадлежит сеть из 20 торгово-строительных центров в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (в том числе в Санкт-Петербурге и Москве), площадки по производству металлоконструкций и сухих строительных смесей.