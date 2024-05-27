"Арктик СПГ 1" построит грузовой терминал в порту Сабетта

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ООО "Арктик СПГ 1" (входит в "НОВАТЭК") создаст в порту Сабетта искусственный земельный участок для строительства грузового терминала Геофизического месторождения.

Пресс-служба правительства 25 мая сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому в границы морского порта Сабетта в ЯНАО войдет искусственный земельный участок, который будет примыкать к полуострову Гыданский. На искусственно созданном участке планируется разместить удаленный грузовой терминал, необходимый для разработки находящегося поблизости нефтегазоконденсатного месторождения. Новый терминал сможет ежегодно принимать до 1,6 млн т различных грузов.

Начало строительства объекта запланировано на середину 2026 года. До этого времени будет идти разработка проектной документации. Как говорится в распоряжении, речь идет о создании терминала для освоения Геофизического месторождения.

"Расширить территорию морского порта Сабетта в целях создания искусственного земельного участка, предназначеннного для размещения объектов капитального строительства, входящих в состав удаленного грузового терминала Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения мощностью 1,6 млн т в год, и являющихся объектами инфраструктуры этого морского порта (искусственный земельныйучасток)", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, ООО "Арктик СПГ 1" будет осуществлять создание искусственного земельного участка и строительство на нем обьектов инфраструктуры морского порта Сабетта, указанных в распоряжении.

В сентябре 2023 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство объектов добычи на Геофизическом нефтегазоконденсатном месторождении (лицензией владеет "дочка" "НОВАТЭКа" - ООО "Арктик СПГ 1".

Геофизическое месторождение было открыто в 1975 году на Гыданском полуострове, на побережье Обской губы.

Проект очередного этапа разработки Геофизического месторождения включает строительство десяти кустов скважин, а также размещение трасс газопроводов-шлейфов, по которым продукция скважин будет доставляться до установки комплексной подготовки газа (УКПГ).

"НОВАТЭК" планировал построить еще один завод по сжижению природного газа мощностью 19,8 млн т в год на базе "Арктик СПГ 1", но одним из проблемных вопросов был поиск ресурсной базы.

Летом 2023 года глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщал, что имеет ресурсную базе на юге Гыданского полуострова для обеспечения поставок газа в Мурманскую область для проекта "Мурманский СПГ".

Доказанные запасы Геофизического месторождения по классификации SEC на 31 декабря 2022 года составляли 200 млрд куб. м газа.