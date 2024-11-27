Поиск

Правительство утвердило параметры терминала по перевалке СПГ в Мурманской области

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило параметры терминала по отгрузке сжиженного природного газа в Мурманской области на 20,4 млн т , говорится в соответствующем распоряжении.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщал, что компания прорабатывает возможность реализации нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн.

Позднее в материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации терминала по отгрузке СПГ в рамках комплекса "Мурманский СПГ" говорилось, что грузооборот терминала Мурманского СПГ на полное развитие предполагается в объеме 13,6 млн тонн СПГ в год (две очереди по 6,8 млн т в год).

Сообщалось, что строительство предполагается несколькими этапами с 2027 по 2030 год.

Схема территориального планирования РФ - обязательное условие развития стратегических проектов российской экономики. Информация о местоположении будущих объектов федерального значения, а также о тех регионах и муниципальных образованиях, на территориях которых планируется их проектирование и строительство, консолидируется в государственном геоинформационном интернет-ресурсе Минэкономразвития ФГИС ТП. Включение проекта в схему терпланирования является отправной точкой для определения базового направления трассы, после чего можно приступать к оформлению земли для инженерных изысканий, а также оформлению прав на землю. Механизм позволяет упростить оформление прав на землю для инженерных изысканий путем установления публичного сервитута от имени инвестора вместо дорогостоящей и длительной по оформлению аренды.

Леонид Михельсон НОВАТЭК Правительство Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 27 ноября

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Вице-губернатор Ростовской области Кушнарев арестован до 24 января

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Рубль подорожал на новости о решении ЦБ ограничить покупку валюты

В аэропортах Москвы и Оренбургской области начнется эксперимент по регистрации иностранцев

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Авария на ЛЭП оставила Энергодар без электричества

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });