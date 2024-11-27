Правительство утвердило параметры терминала по перевалке СПГ в Мурманской области

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило параметры терминала по отгрузке сжиженного природного газа в Мурманской области на 20,4 млн т , говорится в соответствующем распоряжении.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщал, что компания прорабатывает возможность реализации нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн.

Позднее в материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной документации терминала по отгрузке СПГ в рамках комплекса "Мурманский СПГ" говорилось, что грузооборот терминала Мурманского СПГ на полное развитие предполагается в объеме 13,6 млн тонн СПГ в год (две очереди по 6,8 млн т в год).

Сообщалось, что строительство предполагается несколькими этапами с 2027 по 2030 год.

Схема территориального планирования РФ - обязательное условие развития стратегических проектов российской экономики. Информация о местоположении будущих объектов федерального значения, а также о тех регионах и муниципальных образованиях, на территориях которых планируется их проектирование и строительство, консолидируется в государственном геоинформационном интернет-ресурсе Минэкономразвития ФГИС ТП. Включение проекта в схему терпланирования является отправной точкой для определения базового направления трассы, после чего можно приступать к оформлению земли для инженерных изысканий, а также оформлению прав на землю. Механизм позволяет упростить оформление прав на землю для инженерных изысканий путем установления публичного сервитута от имени инвестора вместо дорогостоящей и длительной по оформлению аренды.