Квартальная чистая прибыль SFI по МСФО выросла на 35%, до 8,1 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам первого квартала 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в 8,1 млрд рублей против 6 млрд рублей годом ранее, сказано в отчете компании.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 27% в годовом выражении, до 12,4 млрд рублей.

Активы холдинга за первый квартал 2024 года выросли до 338,1 млрд рублей с 312 млрд рублей на 31 декабря 2023 года. Капитал увеличился до 100,3 млрд рублей с 80,7 млрд рублей.

На публикации отчета акции SFI подорожали на 6% в начале торгов на "Мосбирже", до 1430 рублей за бумагу.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".

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