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Полугодовая чистая прибыль инвестхолдинга SFI по МСФО выросла на 39%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") в I полугодии 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в 15,2 млрд рублей против 10,9 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достиг 22,4 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с показателями первых шести месяцев 2023 года.

Активы холдинга выросли до 362,4 млрд рублей c 312 млрд рублей на 31 декабря прошлого года.

Капитал на отчетную дату составил 106,6 млрд рублей против 80,7 млрд рублей на конец 2023 года.

SFI в результатах за первое полугодие отразил поступления от продажи серверного оборудования с баланса дочерней компании "Регион Эстейт", которая до октября 2023 года управляла сервисом облачного гейминга GFN.RU, в размере 1,995 млрд рублей.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 10,4% ритейлера "М.Видео".

SFI ВСК Европлан Регион Эстейт М.Видео
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