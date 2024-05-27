МТС-банк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 35% - до 3,9 млрд руб

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - МТС-банк в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 35% - до 3,9 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении банка.

Рентабельность собственного капитала в январе-марте текущего года выросла до 21,12% с 18,9% за аналогичный период 2023 года.

"Благодаря росту комиссионных и процентных доходов банк нарастил операционные доходы до создания резервов на 40%. В результате чистая прибыль достигла 3,9 млрд рублей, увеличившись на 35% год к году. Ключевые задачи текущего года - запуск новых высокоприбыльных кредитных продуктов, оптимизация стоимости фондирования за счет развития ежедневного банкинга, а также дальнейшее повышение эффективности использования капитала", - сказал председатель правления МТС-банка Илья Филатов, слова которого приведены в сообщении.

Чистые процентные доходы банка в I квартале 2024 года выросли на 16,5% - до 9,7 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 68,8% - до 6,7 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в январе-марте 2024 года составила 8,4% против 9,8% годом ранее. На динамику повлиял существенный рост процентных ставок и увеличение стоимости фондирования, отмечает банк.

Операционные доходы до создания резервов в I квартале 2024 года выросли на 40,3% и составили 19,0 млрд рублей, операционные расходы - на 30,3% - до 5,7 млрд рублей. Отношение операционных расходов к доходам составило 30,0% против 32,3% годом ранее.

Стоимость риска по итогам первого квартала 2024 года увеличилась до 8,9% по сравнению с 8,4% за аналогичный период 2023 года на фоне активного роста кредитного портфеля и более высокой доли потребительских кредитов в портфеле.

Кредитный портфель МТС-банка в январе-марте текущего года вырос на 4,7% - до 408,0 млрд рублей. Розничный кредитный портфель, составляющий 88% портфеля кредитов банка, увеличился на 5,9% - до 359,3 млрд рублей, корпоративный - сократился на 3,4% - до 48,7 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле в I квартале 2024 года выросла на 0,6 процентного пункта (п.п.) -до 10,1%. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам снизилось на 31 марта 2024 года до 112,4% по сравнению с 113,5% на начало года.

Средства клиентов в январе-марте текущего года выросли на 4,6% - до 347,2 млрд рублей. Средства физлиц увеличились на 8,2% - до 214,9 млрд рублей, юрлиц - сократились на 0,8% - до 132,3 млрд рублей.

Капитал МТС-банка в I квартале 2024 года вырос на 5,0% - до 80,1 млрд рублей.