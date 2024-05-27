Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,4%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил негативную динамику большинства blue chips, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent подросла к $82,3 за баррель, растут металлы); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,4% на фоне укрепления рубля, лидируют в откате акции "Новолипецкого металлургического комбината" после отсечки дивидендов за 2023 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3381,72 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1194,21 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 89,21 рубля (-0,32 рубля).

Акции "НЛМК" упали до 229,8 рубля (-9,3%), выплаты за 2023 год составят 25,43 рубля на бумагу.

Также подешевели акции АФК "Система" (-1,9%), "РусГидро" (-1,9%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "АЛРОСА" (-1,4%), "Магнита" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,2% "префы"), ОК "Русал" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "Яндекса" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Норникеля" (+0,8%), "Северстали" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год и ждет ее на уровне "ближе к 500 млрд рублей", не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам года, если не будет возражать ЦБ РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию "Фонтанка". Ранее банк заявлял, что планирует заработать в 2024 году чистую прибыль на уровне 435 млрд рублей по МСФО. Основным драйвером роста прибыли группы, по словам Костина, станет внутренний бизнес.

МТС-банк в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 35% - до 3,9 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении банка.

Совет директоров ПАО "Группа Астра" (-0,9%, до 606,75 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. В соответствии с рекомендацией, общий объем дивидендных выплат может составить около 1,7 млрд рублей.

При этом в пресс-службе группы "Интерфаксу" пояснили, что совет директоров рекомендовал отдельно дивиденды за 2023 год не выплачивать и предложил их включить в дивидендные выплаты за I квартал.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", несмотря на отказ "Газпрома" от выплаты дивидендов, на рынке все равно остаются эмитенты, которые их уже одобрили. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения восходящего тренда на фоне поступления новой ликвидности из дивидендных выплат. Краткосрочно, вероятно, рост замедлится после выхода индекса МосБиржи из восходящего канала. В такой ситуации стоит обращать внимание на частные истории: например, в понедельник будет опубликована отчетность "ФосАгро" за I квартал по МСФО", - отмечают аналитики.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в преддверии встречи ОПЕК+ 2 июня не исключен рост волатильности на рынке нефти. Учитывая приближение цен на Brent к рубежу $80 за баррель, что является нижней границей комфортного диапазона цен для альянса, рынок закладывает продление добровольных сокращений добычи. При этом основной вопрос заключается в сроках продления: до конца III квартала или до конца года. Эксперты "Цифра брокер" придерживаются консервативного прогноза, полагая, что картель не увеличит квоты на сокращение добычи и продлит его до конца сентября.

Локальным фактором поддержки рубля остается приближение пика фискальных платежей (28 мая), когда экспортеры продают валюту на внутреннем рынке, чтобы провести рублевые платежи по налоговым обязательствам, отмечают аналитики "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций подросли на 0,01-1,1% во главе с Nasdaq, который обновил рекордный максимум. В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День памяти). По итогам минувшей недели Dow Jones снизился на 2,3%, S&P 500 увеличился на 0,1%, Nasdaq прибавил 1,4%.

Давление на американский рынок акций на прошлой неделе оказало очередное ослабление ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Рассчитываемые S&P Global индексы менеджеров по закупкам (PMI), значения которых были обнародованы в четверг, показали ускорение темпов роста деловой активности в США в мае. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что ФРС вряд ли перейдет к снижению базовой процентной ставки в ближайшее время. Сигналы стабильного роста американской экономики позволяют Федрезерву не спешить с уменьшением ставки.

Обнародованные в пятницу статданные оказались неоднородными. Так, заказы на промышленные товары длительного пользования в Штатах в апреле выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,8%.

Между тем майский индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, опустился до минимальных с начала года 69,1 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее. Окончательное значение индекса, при этом, оказалось существенно лучше предварительного. Инфляционные ожидания американцев на ближайший год в мае повысились до 3,3% с 3,2%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровнях закрытия пятницы).

Инвесторы ждут на этой неделе ключевых статданных, включая инфляцию в Австралии и индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $82,3 за баррель (+0,2% и +0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $77,95 за баррель (+0,3% и +1,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели международный бенчмарк потерял 2,2%, североамериканский - 2,3%.

Давление на котировки оказывали опасения, что ФРС будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, поскольку в случае резкого охлаждения экономики это будет угрозой для спроса.

На этой неделе станет известно последнее значение индекса PCE - предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Эти данные могут повлиять на его дальнейшую политику.

Кроме того, в воскресенье, 2 июня, рынок с нетерпением ждет встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.