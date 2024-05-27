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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Главный экономист ЕЦБ заявил о готовности снижать ставки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк готов снижать процентные ставки, заявил Financial Times его главный экономист Филип Лейн.

"Если не будет крупных сюрпризов, в этот момент времени нам достаточно того, что мы видим, чтобы отказаться от высшего уровня ограничений", - сказал он.

При этом ЕЦБ необходимо продолжать придерживаться ограничительной политики в этом году, чтобы обеспечить дальнейшее замедление инфляции и не допустить ее "застревания" выше целевых 2%, устранение которого будет "весьма проблематичным и, вероятно, довольно болезненным", добавил Лейн.

По его словам, темпы снижения ставок будут зависеть от статданных, которые покажут, "соразмерно ли, безопасно ли двигаться вниз в пределах ограничительной зоны".

"Все будет неровно и постепенно", - отметил главный экономист.

"Лучше всего в этом году вести разговор в русле того, что нам все так же необходимо весь год проводить ограничительную политику, - пояснил он. - Но в пределах ограничительной зоны можно шагнуть вниз".

Инфляция в еврозоне находится на уровне 2,4%. Одной из основных причин ее более быстрого замедления по сравнению с США Лейн назвал больший ущерб для экономики от энергетического кризиса в связи с конфликтом на Украине.

Все это дорого обходится Европе, сказал он. "Но с точки зрения этого первого шага [в снижении ставок] это признак того, что денежно-кредитная политика справляется с задачей обеспечения своевременного замедления инфляции, - заявил представитель ЕЦБ. - В этом смысле мы, пожалуй, действуем успешно".

Очередное заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе. Лейн отвечает за подготовку рекомендаций для совета управляющих в отношении действий с процентными ставками.

Инвесторы ожидают, что регулятор снизит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов с рекордных 4%, пишет FT.

ЕЦБ Украина Филип Лейн еврозона
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