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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Член совета управляющих ЕЦБ заявил, что в июне пора будет снижать ставки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне устойчиво замедляется и пришло время для снижения основных процентных ставок Европейского центрального банка, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Финляндии Олли Рен. Его заявление опубликовано на сайте ЦБ Финляндии.

"Благодаря дезинфляционному процессу инфляция устойчиво приближается к целевым 2%, и поэтому в июне настало время для смягчения денежно-кредитной политики и начала понижения ставок", - считает Рен.

В апреле инфляция в еврозоне составила 2,4%, седьмой месяц кряду оказавшись ниже 3%. Майские данные будут обнародованы в пятницу, а следующее заседания ЕЦБ состоится 6 июня. Инвесторы ожидают, что регулятор снизит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов с текущих 4%.

Ранее главный экономист ЕЦБ Филип Лейн также сказал, что регулятор готов снижать процентные ставки.

ЕЦБ Филип Лейн еврозона Олли Рен Финляндия
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