Alstom привлечет акционерного капитала на 1 млрд евро

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Французский машиностроительный концерн Alstom начал привлечение капитала на сумму около 1 млрд евро через выпуск преимущественных прав подписки на свои акции, говорится в его пресс-релизе.

Выпуск дает существующим акционерам право на приобретение одной новой бумаги из расчета на пять имеющихся по цене 13 евро за штуку, что на 29% ниже их цены на закрытие рынка в пятницу (18,22 евро).

Привлечение капитала станет последним шагом в рамках плана компании по снижению долговой нагрузки на 2 млрд евро, также включающего продажу двух активов и размещение гибридных облигаций.

Около 1,2 млрд евро вырученных в рамках плана средств будет направлено на погашение долга к сентябрю.

По состоянию на 31 марта чистый долг Alstom составлял 2,99 млрд евро против 2,135 млрд евро годом ранее.

Акции Alstom дорожают на 5,9% на торгах в Париже в понедельник - до 19,8 евро за штуку.