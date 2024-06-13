Alstom разместила акции на 1 млрд евро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Французский машиностроительный концерн Alstom привлек 1 млрд евро за счет допэмиссии акций.

Компания реализовала 76,858 млн бумаг в ходе размещения, преимущественное право на участие в котором имели ее акционеры. Бумаги были проданы по цене 13 евро, говорится в пресс-релизе Alstom.

Допэмиссия акций - последний шаг в реализации плана сокращения долговой нагрузки компании на 2 млрд евро, анонсированного в ноябре прошлого года. Этот план также включал продажу активов на 700 млн евро и привлечение средств за счет размещения гибридных облигаций. В ноябре Alstom также объявила о сокращении рабочих мест и приостановке выплаты дивидендов.

Долг компании на 31 марта составлял 2,99 млрд евро.

Alstom рассчитывает вернуться к положительному свободному денежному потоку в текущем финансовом году, который завершится в марте 2025 года. Этот показатель, как ожидается, составит 300-500 млн евро. В прошедшем фингоду компания зафиксировала отрицательный денежный поток в размере 557 млн евро.

С начала 2024 года капитализация Alstom выросла на 42,7%.