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Банк Японии сохранил ставку неизменной и повысил прогнозы инфляции

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, говорится в заявлении японского ЦБ. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

В марте ЦБ повысил ставку впервые с 2007 года, он удерживал ее на отрицательном уровне с 2016 года. В прошлом месяце регулятор также отказался от таргетирования доходности 10-летних гособлигаций.

В пятницу Банк Японии заявил, что продолжит выкуп государственных и корпоративных облигаций в соответствии с принятыми ранее решениями. В марте он сообщил, что постепенно, в течение года, сведет на нет покупки корпоративных бондов.

Прогноз инфляции (индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания) на 2024 фингод повышен японским ЦБ до 2,8% с ожидавшихся в январе 2,4%, на 2025 фингод – до 1,9% с 1,8%. В 2026 фингоду этот показатель составит 1,9%, ожидают в ЦБ.

Прогнозы для индекса потребительских цен без учета свежих продуктов и энергоносителей на 2024 и 2025 фингоды оставлены на уровне 1,9%. Прогноз для этого показателя на 2026 год составляет 2,1%.

Японский ЦБ ожидает роста ВВП Японии в 2024 фингоду на 0,8% (ранее +1,2%), в 2025-м – на 1%, как и ранее, в 2026-м – также на 1%.

Япония
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