Минсельхоз РФ планирует включить столовый виноград в баланс виноградарства и виноделия

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует включить столовые сорта винограда, которые употребляются в свежем виде, в баланс виноградарства и виноделия.

"В этом году осенью запланировали формирование баланса виноградарства и виноделия, где будет учтен как раз и столовый виноград", - сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина на пленарной дискуссии в рамках "Недели российского ритейла - 2024" в понедельник в Москве.

По ее словам, до последнего времени этот виноград "не особо брался экспертами во внимание, и все в основном оперировали либо техническими, либо универсальными сортами". "И осенью мы сформируем баланс (производства и потребления - ИФ) уже с учетом столовых сортов винограда", - сказала она.

Федина уточнила, что, по экспертным оценкам, доля виноградников, на которых выращивается столовый виноград, составляет до 20%. "У нас есть просто отдельные регионы, которые специализируются на выращивании только столовых сортов винограда, это порядка 19-20%", - заявила она.

По ее словам, площадь виноградных насаждений в РФ составляет более 105 тыс. га, из которых 84 тыс. га – это виноградники в плодоносящем возрасте. В последние годы закладка виноградников составляет по 6 тыс. га. "Здесь мы говорим как о закладке новых виноградников, так и о реконструкции старых, когда старые виноградники выкорчевываются и на их место высаживаются новые, производятся ремонтные работы, - пояснила она. - В прошлом году было заложено 6,2 тыс. га новых виноградников. В этом году мы планируем, что закладка будет на таком же уровне, тоже не менее 6 тыс. га".

Федина также сообщила, что ежегодно из федерального бюджета на виноградарство и виноделие выделяется порядка 3,5 млрд рублей. С учетом софинансирования из региональных бюджетов сумма составляет около 4 млрд рублей. Очень активно виноградари и виноделы используют поддержку для приобретения техники и оборудования. В последние два года виноделы стали обращаться за поддержкой для организации туризма, сказала она.