Совет директоров ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании.

"Прибыль ПАО "ДВМП" по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ДВМП" за 2023 год не выплачивать", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, годовое собрание акционеров ДВМП пройдет 27 июня в форме заочного голосования, дата составления списка акционеров - 3 июня.

ПАО "ДВМП" последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, согласно которому акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство", находящиеся в собственности РФ, будут переданы госкорпорации "Росатом". В отчете FESCO по МСФО за 2023 год сообщалось, что "контролирующей стороной группы стала госкорпорация "Росатом".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.