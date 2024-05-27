Совет директоров "Софтлайна" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайна" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 год, как и предусмотрено дивполитикой, говорится в сообщении компании.

Согласно дивидендной политике, компания планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 года. Совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции за 2024 год составит наибольшую величину: не менее 1 млрд рублей или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. По итогам 2025 года и в последующие годы компания намерена направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

Годовое собрание акционеров "Софтлайна" состоится 29 июня в заочной форме. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 4 июня 2024 года.

Совет директоров также утвердил список кандидатов в новый состав совета для переизбрания на годовом собрании акционеров. Однако перечень кандидатов компания не раскрывает.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на МосБирже.

ООО "Аталайя" владеет 49,98% уставного капитала компании, подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 9,64%, менеджменту и членам совета директоров - 5,38%, институциональным инвесторам - 24% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 11%.