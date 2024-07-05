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Коммерческим директором ГК Softline стал бывший менеджер Microsoft Минин

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В структуре управления ГК Softline (ПАО "Софтлайн" ) ввели должность коммерческого директора, ее занял Александр Минин, сообщила компания.

"Должность коммерческого директора была недавно создана, ранее функцию управления продажами совмещал генеральный директор ГК Softline", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В новой должности Минин сосредоточит усилия на трансформации бизнеса и росте прибыли, а также на усилении коммерческой стратегии ГК Softline. Он также будет заниматься расширением партнерской сети, поддержкой стратегии выхода на международные рынки, развитием экспертной команды sales-менеджеров, продвижением продуктов. Кроме того, Минин будет работать над генерацией новых направлений бизнеса, которые поспособствуют увеличению оборота группы компаний, уточняется в сообщении.

До прихода в ГК Softline Минин занимал руководящие должности в сфере управления и коммерции в ряде технологических компаний.

В частности, он руководил продажами Microsoft в Центральном федеральном округе, а затем перешел к управлению корпоративными продажами по всей России. В роли коммерческого директора "Яндекса" Минин занимался масштабированием бизнеса Yandex Cloud. Кроме того, он работал в NtechLab исполнительным директором, а также в Acronis - вице-президентом по корпоративным продажам. В компании SAP Минин занимался построением отраслевых холодных продаж в крупный бизнес России и СНГ.

"Одну из важнейших своих целей в Softline как крупнейшем работодателе я вижу в трансформации роли sales-менеджеров в экспертов, которые досконально разбираются в бизнес-решениях, потребностях и критичных системах", - приводятся в сообщении слова Минина.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже".

Крупнейшим акционером является ООО "Аталайя", которое владеет 49,98% уставного капитала; подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 9,64%, менеджменту и членам совета директоров - 5,38%, институциональным инвесторам - 24% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 11%.

Microsoft Softline Софтлайн Александр Минин
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