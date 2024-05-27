Совет директоров АФК "Система" рекомендовал дивиденды-2023 на уровне 0,52 руб./акция

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в 0,52 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила корпорация.

В случае утверждения решения о выплатах их совокупный объем может составить 5,02 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о распределении дивидендов, пройдет 28 июня в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 4 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 17 июля.

Также акционерам на ГОСА предлагается утвердить годовой отчет, избрать совет директоров, назначить аудиторов.

В марте совет директоров АФК "Система" утвердил новую дивполитику на три года – с 2024 по 2026 гг. Согласно документу, в 2024 году целевой размер дивиденда – не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию.

При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 гг. допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году. На потенциальное увеличение выплат будут влиять факторы, связанные с финансовым положением "Системы", отмечала ранее корпорация. Кроме того, предполагается, что при условии "существенного сокращения" внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату дивидендов в размере до 50% от FCF за отчетный год.

Прежняя дивполитика "Системы" была рассчитана на 2021-2023 гг., но на фоне макроэкономической неопределенности корпорация была вынуждена от нее отклоняться.

В частности, компания отказалась от выплаты дивидендов по итогам 2021 года. Дивиденды по итогам 2022 года должны были составить не менее 0,52 руб./акция, но фактический их размер составил 0,41 руб./акция (совокупный объем выплат - 3,96 млрд рублей).

Выплаты АФК по итогам 2020 года составили 0,31 рубля на акцию, всего – 2,99 млрд рублей (соответствовали рекомендациям, прописанным в дивполитике).

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% – у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% – распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float – 32,6%.