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Акционеры АФК "Система" утвердили дивиденды-2023 в 0,52 рубля на акцию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО АФК "Система" на годовом собрании утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в 0,52 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила корпорация.

Таким образом, общий объем дивидендных выплат составит 5,02 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 17 июля.

Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет, назначили аудитором АО "Деловые решения и технологии", а также избрали совет директоров из девяти человек. Состав совета директоров в официальной публикации АФК не раскрывается.

Кроме того, акционеры на ГОСА определили количественный состав состав совета директоров в 11 человек. Ранее АФК сообщила, что 1 сентября проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании совета директоров - уже в расширенном составе из 11 человек.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% - распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.

Феликс Евтушенков Владимир Евтушенков АФК Система
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