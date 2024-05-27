СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал по итогам 2023 года финальные дивиденды в размере 29,01 рубля на акцию, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров созывается на 28 июня в заочной форме.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена 9 июля 2024 года. В ГОСА смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 3 июня 2024 года.

Чистая прибыль НК, относящаяся к акционерам, во втором полугодии составила 615 млрд рублей. Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Промежуточные дивиденды за 2023 год были выплачены в размере 30,77 руб./а. Таким образом, общий размер дивидендов за 2023 год составит 59,78 руб./а.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было. По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб./а.