Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips в рамках коррекции после падения предыдущих дней, игроки закрывают часть "коротких" позиций на фоне стабилизации внешней сырьевой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, лидируют в росте акции ВТБ и "Мечела".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3316,92 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1182,31 пункта (+0,71%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар просел до 88,4 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+2,9%), "Мечела" (+2,4%), "Татнефти" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%, до 578,9 рубля), ОК "Русал" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Магнита" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал по итогам 2023 года финальные дивиденды в размере 29,01 рубля на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена 9 июля 2024 года.

Совет директоров ПАО АФК "Система" (+0,4%, до 26,2 рубля) рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в 0,52 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила корпорация. В случае утверждения решения о выплатах их совокупный объем может составить 5,02 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 17 июля.

Подешевели расписки OZON (-0,6%), акции "ТКС Холдинг" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Совет директоров "Башнефти" (+0,6%, до 2943,5 рубля; +0,4% "префы", до 2195 рублей) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал дивидендные выплаты "Башнефти" по итогам 2023 года в размере 251,83 руб./а. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 июля 2024 года.

Совет директоров ПАО "Софтлайна" (-0,01%, до 171,58 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 год, как и предусмотрено дивполитикой, говорится в сообщении компании. Согласно дивидендной политике, компания планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 года.

Совет директоров "ФосАгро" (+0,3%, до 6247 рублей), рассмотрев финрезультаты компании за I квартал, вынес нестандартную рекомендацию по распределению прибыли: акционерам предложено выбрать размер дивидендов из трех вариантов: из расчета 165 рублей, 234 рубля либо 309 рублей на обыкновенную акцию, или воздержаться/проголосовать против каждого из предложенных вариантов. Вопрос о выплатах будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 30 июня. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рынок акций РФ во вторник может подрасти, целевым диапазоном для индекса МосБиржи выступает область 3300-3350 пунктов. Внешний фон позитивный: цены на нефть марки Brent поднялись выше $83 за баррель. Однако стоит понимать, что ситуация для рынка акций РФ сильно не изменилась и риск дальнейшего отката остается. Не исключена консолидация индекса в ближайшие дни, после чего снижение может продолжиться, считает аналитик.

Акции Сбербанка (318 рублей) по-прежнему остаются в границах восходящего тренда, важным ценовым уровнем поддержки для них выступает 315 рублей. Учитывая предстоящие дивиденды, есть надежда, что бумаги Сбербанка все же выстоят и продолжат рост, полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", во вторник пройдет пик фискальных платежей, и этот фактор в пользу сильного рубля будет нивелирован. Потенциал укрепления рубля ограничен нижней границей бокового диапазона на отметке 87,5 руб./$1, в котором пара USD/RUB торгуется с ноября 2023 года.

На рынке акций РФ в центре внимания остается дивидендный вопрос. Положительные решения по дивидендам были вынесены советами директоров "Башнефти", "Роснефти", АФК "Система", "КАМАЗа", "НМТП", ПАО "Евротранс", ПАО "Инарктика". На общем фоне выделяется решение совета директоров "ФосАгро", который предложил акционерам выбрать размер дивидендов за I квартал: 165 руб., 234 руб., 309 руб. на одну акцию или отказаться от выплат вовсе.

Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 7,8% по сравнению с 2023 годом и составила 253,3 млрд кубометров благодаря повышению спроса на внутреннем рынке и постепенному восстановлению экспортных поставок, прежде всего в Китай, Турцию и Узбекистан. В категории, куда входит "Газпром", добыча увеличилась на 10,8%, до 167 млрд кубометров. Крупнейший независимый производитель газа "НОВАТЭК", согласно данным Минэнерго, увеличил выпуск за январь-апрель на 2,3% (до 27,6 млрд кубометров), "Роснефть" нарастила добычу газа за четыре месяца на 1,8% (до 26,6 млрд кубометров), отмечают эксперты "Цифра Брокер".

По словам директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, инвесторы сосредоточены на предстоящем открытии Уолл-стрит после государственного праздника в США и Великобритании, а также на ключевых данных по инфляции, которые ожидаются в конце недели.

"Индекс МосБиржи накануне вышел вниз из восходящего канала, в котором двигался с декабря прошлого года. Триггером к снижению послужили акции "Газпрома", занимающие значительную долю в индексе МосБиржи. Паника усилилась на фоне заявлений о возможном повышении ключевой ставки ЦБ РФ. Укрепление рубля и ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти относительно максимумов апреля также не способствовали росту рынка", - отмечает он.

"В краткосрочной перспективе российский рынок может продолжить корректироваться, но уровень 3285 пунктов по индексу МосБиржи и 200-дневная скользящая средняя на 3203 пунктах могут оказать поддержку. В рамках спекулятивной торговли можно уже присматриваться к сильным бумагам и аккуратно докупать, ожидая рост индекса летом. Учитывая текущие условия, коррекция более 10% кажется маловероятной, и после стабилизации маржинальных позиций рынок может показать улучшение", - считает Кабаков.

В США накануне биржи были закрыты в связи с праздником (День памяти).

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается слабо негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,01%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Накануне акции китайских производителей микрочипов выросли на сообщениях СМИ о том, что власти КНР планируют создать фонд объемом 344 млрд юаней ($48 млрд) для финансирования развития полупроводниковой отрасли.

Участники рынка ждут на неделе публикации индекса деловой активности в Китае.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после роста в начале недели.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $83,06 за баррель (-0,04% и +0,3% накануне), июльская цена WTI - $78,67 за баррель (+1,2% к уровню пятницы).

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

На этой неделе участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Центробанки США и еврозоны проведут свои заседания на следующей неделе.

Кроме того, на выходных состоится встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Подъему котировок способствует некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, где, по данным издания The Jerusalem Post, военнослужащий армии Египта погиб в результате перестрелки между египетскими и израильскими военными.