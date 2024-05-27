"Росатом" планирует в этом году приобрести первые ВИЭ-объекты за рубежом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в этом году приобрести свои первые ВИЭ-проекты за рубежом, говорится в годовом отчете "Атомэнергопрома".

"В планах на 2024 год – заключение первых сделок по приобретению проектов за пределами Российской Федерации", - отмечается в документе.

Как уточняется в отчете, "целевой портфель, установленный международной стратегией, – 5 ГВт установленной мощности ВИЭ (ВЭС и СЭС) за рубежом в 2030 году", речь идет как о наземных, так и о морских ВЭС. Уже до 2025 года предполагается сформировать портфель зарубежных проектов на 700 МВт. В качестве целевых рынков "Росатом" выбрал "страны Юго-Восточной Азии, Африки и СНГ".

В России общая мощность девяти ВЭС "Росатома" достигает 1 ГВт, до 2027 года эта цифра должна увеличиться до 1,7 ГВт.

"Атомэнергопром" оценивает свое присутствие на российском рынке электроэнергетики по итогам реализации проектов в 40% от установленной мощности всех ВЭС.