Европа направит 618 млн евро на развитие ВИЭ в Африке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Европа выделит 618 млн евро на проекты по развитию возобновляемых источников энергии в Африке, сообщила Еврокомиссия.

Средства направят на реализацию проектов в восьми странах Африки. В частности, в Кении (55 млн евро) предусмотрено создание "зеленой" энергетической системы для увеличения генерации и укрепления электросетей, в Уганде (60 млн евро) - реализация проекта по электрификации сельских районов с населением более 250 тыс. человек. В ДР Конго (90,14 млн евро) финансирование будет направлено на электрификацию города Кисангани и прилегающих территорий, а в Мавритании (125 млн евро) - на создание регионального энерготранспортного коридора для быстрорастущего населения.

В Нигерии (20 млн евро) планируется оказание технической поддержки для масштабирования возобновляемых решений, в частности, для фермеров и малого бизнеса, а в Кабо-Верде (39 млн евро) - расширение ветровой генерации и систем хранения энергии в рамках проекта Cabeolica.

Кроме того, 30 млн евро выделят на укрепление энергетической системы между Замбией и Танзанией, а крупнейшее финансирование - 199 млн евро - получит Того, где будет реализован проект по возобновляемой энергетике и накоплению энергии в городе Кпалиме.

Еврокомиссия Кабо-Верде Того Нигерия Кения Африка
