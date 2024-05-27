Совет директоров "Башнефти" дал рекомендации по дивидендам за 2023 год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал дивидендные выплаты " Башнефти" по итогам 2023 года в размере 251,83 руб./а.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 июля 2024 года.

Годовое собрание акционеров компании состоится 26 июня в заочной форме, реестр на участие в собрании закрывается 2 июня.

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 2023 год составила 177,4 млрд рублей. На выплату дивидендов будет направлено 44,4 млрд руб. Таким образом, "Башнефть" направит на выплату дивидендов 25% прибыли.

По итогам 2022 года "Башнефть" заплатила 199,89 руб./а., направив на выплату дивидендов 35,507 млрд рублей. Часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 72,57 млрд рублей решено оставить нераспределенной. Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.

Уставный капитал "Башнефти" равен 177 млн 634 тыс. 501 рубль, он разделен на 147 млн 846 тыс. 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 млн 788 тыс. 12 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

Контрольный пакет (57,66% уставного капитала) "Башнефти" принадлежит ПАО "НК "Роснефть", 4,41% - у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% - у республики Башкортостан.