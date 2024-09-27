"Башнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по РСБУ на 39%
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Башнефть" в январе-июне 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 46,9 млрд рублей, что на 39,1% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.
Рост выручки на 40,5% при большем росте себестоимости - в 1,6 раза - обусловил уменьшение валовой прибыли.
Компания сократила расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа, в 3,6 раза, до 315,16 млн рублей, коммерческие расходы - на 7,9%, до 27,14 млрд рублей, увеличив затраты на общехозяйственные и административные нужды на 2,4%, до 3,76 млрд рублей.
Объем доходов от участия в других организациях уменьшился на 19,6%, до 9,135 млрд рублей.
Доналоговая прибыль сократилась на 38,4%.
Основные финпоказатели ПАО "Башнефть" (в тысячах рублей):
|Январь-июнь 2024г
|Январь-июнь 2023г
|Динамика
|Выручка
|421 193 562
|299 886 031
|+40,5%
|Себестоимость
|333 401 085
|203 432 039
|+1,6 раза
|Валовая прибыль
|87 477 317
|95 310 277
|-8,2%
|Прибыль от продаж
|56 572 415
|62 174 117
|-9%
|Прибыль до налогообложения
|57 404 115
|93 177 942
|-38,4%
|Чистая прибыль
|46 905 030
|76 990 331
|-39,1%
Краткосрочная кредиторская задолженность компании уменьшилась с 154,25 млрд рублей на конец 2023 года до 137,9 млрд рублей на конец июня 2024 года, дебиторская выросла с 480,5 млрд рублей до 487,03 млрд рублей.