"Башнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по РСБУ на 39%

Рост выручки на 40,5% при большем росте себестоимости - в 1,6 раза - обусловил уменьшение валовой прибыли.

Компания сократила расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа, в 3,6 раза, до 315,16 млн рублей, коммерческие расходы - на 7,9%, до 27,14 млрд рублей, увеличив затраты на общехозяйственные и административные нужды на 2,4%, до 3,76 млрд рублей.

Объем доходов от участия в других организациях уменьшился на 19,6%, до 9,135 млрд рублей.

Доналоговая прибыль сократилась на 38,4%.

Основные финпоказатели ПАО "Башнефть" (в тысячах рублей):

Январь-июнь 2024г Январь-июнь 2023г Динамика Выручка 421 193 562 299 886 031 +40,5% Себестоимость 333 401 085 203 432 039 +1,6 раза Валовая прибыль 87 477 317 95 310 277 -8,2% Прибыль от продаж 56 572 415 62 174 117 -9% Прибыль до налогообложения 57 404 115 93 177 942 -38,4% Чистая прибыль 46 905 030 76 990 331 -39,1%

Краткосрочная кредиторская задолженность компании уменьшилась с 154,25 млрд рублей на конец 2023 года до 137,9 млрд рублей на конец июня 2024 года, дебиторская выросла с 480,5 млрд рублей до 487,03 млрд рублей.