Turkcell рассчитывает закрыть сделку по продаже украинских активов до конца 2024 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Turkcell планирует закрыть сделку по продаже украинских активов компании DVL Telecom, входящей в группу NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, до конца 2024 года.

"Сейчас мы ожидаем необходимого разрешения от Антимонопольного комитета Украины. Это последний шаг для заключения данной сделки. После того, как разрешение будет оформлено, надеюсь, в ближайшее время, - а мы говорим о сроках в несколько месяцев, - ожидаем, что это (закрытие сделки - ИФ) будет сделано в этом году", - сказал CEO Turkcell Али Таха Коч, отвечая на вопросы инвесторов.

По его словам, наибольшими препятствиями для сделки были аресты, наложенные на часть активов украинским судом и позже снятые, а также отсутствие разрешения АМКУ, которое до сих пор не выдано.

CEO Turkcell отметил, что пока нет решения совета директоров по вопросу о том, куда будут направлены средства, полученные от продажи активов на Украине. Он предположил, что Turkcell примет решение инвестировать средства в центры обработки данных, проекты "зеленой" энергетики, в частности, новые солнечные электростанции, аукционы 5G.

Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, всех прав и долгов ООО "Лайфселл", а также ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" инвестиционной компании NJJ Capital. Сумма сделки, по данным Turkcell, должна была составить ориентировочно $525 млн.

Антимонопольный комитет Украины 22 апреля 2024 года запросил дополнительную информацию в дополнение к пакету документов, поданных входящей в группу NJJ компанией DVL Telecom на приобретение контроля в "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр". Этому предшествовала отмена Киевским апелляционным судом ареста корпоративных прав ООО "Лайфселл", ООО "УкрТауэр" и ООО "Пэйселл". Ранее предполагалось закрыть сделку до середины мая.