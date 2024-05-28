Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Turkcell рассчитывает закрыть сделку по продаже украинских активов до конца 2024 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Turkcell планирует закрыть сделку по продаже украинских активов компании DVL Telecom, входящей в группу NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля, до конца 2024 года.

ЭкономикаМиллиардер Ньель готов заплатить за украинские активы Turkcell не менее $500 млнЧитать подробнее

"Сейчас мы ожидаем необходимого разрешения от Антимонопольного комитета Украины. Это последний шаг для заключения данной сделки. После того, как разрешение будет оформлено, надеюсь, в ближайшее время, - а мы говорим о сроках в несколько месяцев, - ожидаем, что это (закрытие сделки - ИФ) будет сделано в этом году", - сказал CEO Turkcell Али Таха Коч, отвечая на вопросы инвесторов.

По его словам, наибольшими препятствиями для сделки были аресты, наложенные на часть активов украинским судом и позже снятые, а также отсутствие разрешения АМКУ, которое до сих пор не выдано.

CEO Turkcell отметил, что пока нет решения совета директоров по вопросу о том, куда будут направлены средства, полученные от продажи активов на Украине. Он предположил, что Turkcell примет решение инвестировать средства в центры обработки данных, проекты "зеленой" энергетики, в частности, новые солнечные электростанции, аукционы 5G.

Turkcell 29 декабря 2023 года подписала договор о передаче 100% долей, всех прав и долгов ООО "Лайфселл", а также ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" инвестиционной компании NJJ Capital. Сумма сделки, по данным Turkcell, должна была составить ориентировочно $525 млн.

Антимонопольный комитет Украины 22 апреля 2024 года запросил дополнительную информацию в дополнение к пакету документов, поданных входящей в группу NJJ компанией DVL Telecom на приобретение контроля в "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр". Этому предшествовала отмена Киевским апелляционным судом ареста корпоративных прав ООО "Лайфселл", ООО "УкрТауэр" и ООО "Пэйселл". Ранее предполагалось закрыть сделку до середины мая.

NJJ Capital Украина DVL Telecom АМКУ Али Таха Коч Turkcell Ксавье Ньель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного с февраля 2023 года падения по индексу МосБиржи

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Россия и Узбекистан обсудили перспективы производства в стране автомобилей Lada

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

Brent подорожала до $82,6 за баррель

МТС банк летом опробует сервис беспроцентной рассрочки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });