Поставщик платежного ПО Waystar хочет привлечь $1 млрд в рамках IPO

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американская Waystar Holding Corp. (бывшая Navicure), поставщик программного обеспечения для платежей в сфере здравоохранения, сообщила, что планирует привлечь около $1 млрд в рамках IPO на бирже Nasdaq.

Компания намерена предложить 45 млн акций по цене $20-23 за штуку. Всего в обращении будут 173,4 млн бумаг, включая акции андеррайтеров (JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group и Barclays).

Исходя из средней точки ценового диапазона ($21,5), капитализация Waystar составит порядка $3,7 млрд.

Бумаги будут торговаться под тикером "WAY".

Waystar основана в 2000 году. В число ее инвесторов входят EQT, Canada Pension Plan Investment Board, Bain Capital и Francisco Partners.

В 2023 году она получила чистый убыток в $51,33 млн при выручке в $791 млн. Годом ранее убыток составлял $51,5 млн, выручка - $704,9 млн.

Компания обслуживает свыше 1 млн поставщиков услуг в сфере здравоохранения, на которых приходится около половины всех американских пациентов. Число платежных транзакций, обрабатываемых ее ПО, превышает 4 млрд в год.