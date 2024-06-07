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Американский поставщик платежного ПО Waystar привлек почти $1 млрд в рамках IPO

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американская Waystar Holding Corp. (бывшая Navicure), поставщик программного обеспечения (ПО) для платежей в сфере здравоохранения, привлекла $967,5 млн в рамках IPO на бирже Nasdaq, пишет MarketWatch.

Компания продала 45 млн акций по цене $21,5 за штуку - по средней точке ранее объявленного диапазона в $20-23. Всего в обращении находятся 173,4 млн бумаг, включая акции андеррайтеров (JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group и Barclays).

Таким образом, Waystar оценили примерно в $3,7 млрд. Торги бумагами под тикером "WAY" должны начаться в пятницу.

Waystar основана в 2000 году. В число ее инвесторов входят EQT, Canada Pension Plan Investment Board, Bain Capital и Francisco Partners.

В 2023 году она получила чистый убыток в $51,33 млн при выручке в $791 млн. Годом ранее убыток составлял $51,5 млн, выручка - $704,9 млн.

Компания обслуживает свыше 1 млн поставщиков услуг в сфере здравоохранения, на которых приходится около половины всех американских пациентов. Число платежных транзакций, обрабатываемых ее ПО, превышает 4 млрд в год.

Nasdaq Waystar США
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