Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

"Агрокомплекс Ткачева" закрыл сделку по покупке у PepsiCo молочного завода на Кубани

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, закрыл сделку по покупке молочного завода в Тимашевском районе Краснодарского края, ранее принадлежавшего компании "Вимм-Билль-Данн" (ВБД, объединяет молочные активы PepsiCo Inc.), сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

Точную дату покупки актива, а также его стоимость в компании не уточнили. В PepsiCo эту информацию не комментируют.

Согласно пресс-релизу "Агрокомплекса", агрохолдинг уже вложил в модернизацию завода 233,5 млн рублей, запустив в промышленную эксплуатацию цех по производству майонеза мощностью до 54 тонн продукции в сутки. Этим летом на предприятии заработают еще два цеха: производство плавленых сыров мощностью 6 тонн в сутки, а также творога и творожных изделий мощностью 10 тонн в сутки.

Сырье для новых производств будет поступать с собственных ферм "Агрокомплекса".

Согласно сообщению, молочный завод в станице Медведовской являлся одним из крупнейших предприятий Южного федерального округа, ранее он специализировался на производстве твердых и плавленых сыров, творога, творожных изделий. Летом 2023 года деятельность предприятия была остановлена, штат сотрудников полностью сокращен.

В настоящее время на предприятии создано 200 рабочих мест.

В декабре 2023 года "Коммерсантъ" сообщал о планах PepsiCo продать один из своих молочных заводов в Краснодарском крае. Среди потенциальных покупателей газета называла "Агрокомплекс им. Ткачева".

"Агрокомплекс им. Ткачева" принадлежит экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, объединяет около 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Основные направления деятельности – животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля.

Согласно сообщению, агрохолдинг занимает 2-е место по производству сырого молока в стране, объединяет три молокоперерабатывающих завода на Кубани. В ассортименте компании более 150 наименований молочных товаров. Продукция реализуется в собственной фирменной сети, федеральных и локальных торговых сетях, а также оптовым покупателям во многих регионах России.

В 2023 году "Агрокомплекс" реализовал 95,5 тыс. тонн молочной продукции, на 366 тонн больше, чем годом ранее.

В Тимашевском районе Кубани находится еще один завод по производству молочных продуктов, принадлежащий PepsiCo. Ранее суммарная мощность двух предприятий группы превышала 500 тонн в сутки.

Агрокомплекс им. Ткачева PepsiCo Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

К продажам Lada на "Мегамаркете" и Wildberries добавилась реализация через Ozon

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая
Налоговая реформа

Налог на прибыль для IT-сектора планируют поднять на 5 п.п., как и общую ставку

Налог на прибыль для IT-сектора планируют поднять на 5 п.п., как и общую ставку

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $84,4 за баррель

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $84,4 за баррель

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум
Налоговая реформа

Параметры налогового пакета Минфина. Обобщение

Параметры налогового пакета Минфина. Обобщение
Налоговая реформа

Налоговый пакет Минфина даст около 2,6 трлн руб. в бюджетную систему в 2025 году

Налоговая реформа

Минфин предложил ввести НДС для компаний с доходами более 60 млн руб.

Налоговая реформа

"Курсовые" экспортные пошлины с 1 января отменят, производителям удобрений и желруды повысят НДПИ

Минсельхоз заявил, что урожай черешни сохранится на уровне прошлого года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });