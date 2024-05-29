"Агрокомплекс Ткачева" закрыл сделку по покупке у PepsiCo молочного завода на Кубани

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, закрыл сделку по покупке молочного завода в Тимашевском районе Краснодарского края, ранее принадлежавшего компании "Вимм-Билль-Данн" (ВБД, объединяет молочные активы PepsiCo Inc.), сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

Точную дату покупки актива, а также его стоимость в компании не уточнили. В PepsiCo эту информацию не комментируют.

Согласно пресс-релизу "Агрокомплекса", агрохолдинг уже вложил в модернизацию завода 233,5 млн рублей, запустив в промышленную эксплуатацию цех по производству майонеза мощностью до 54 тонн продукции в сутки. Этим летом на предприятии заработают еще два цеха: производство плавленых сыров мощностью 6 тонн в сутки, а также творога и творожных изделий мощностью 10 тонн в сутки.

Сырье для новых производств будет поступать с собственных ферм "Агрокомплекса".

Согласно сообщению, молочный завод в станице Медведовской являлся одним из крупнейших предприятий Южного федерального округа, ранее он специализировался на производстве твердых и плавленых сыров, творога, творожных изделий. Летом 2023 года деятельность предприятия была остановлена, штат сотрудников полностью сокращен.

В настоящее время на предприятии создано 200 рабочих мест.

В декабре 2023 года "Коммерсантъ" сообщал о планах PepsiCo продать один из своих молочных заводов в Краснодарском крае. Среди потенциальных покупателей газета называла "Агрокомплекс им. Ткачева".

"Агрокомплекс им. Ткачева" принадлежит экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, объединяет около 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Основные направления деятельности – животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля.

Согласно сообщению, агрохолдинг занимает 2-е место по производству сырого молока в стране, объединяет три молокоперерабатывающих завода на Кубани. В ассортименте компании более 150 наименований молочных товаров. Продукция реализуется в собственной фирменной сети, федеральных и локальных торговых сетях, а также оптовым покупателям во многих регионах России.

В 2023 году "Агрокомплекс" реализовал 95,5 тыс. тонн молочной продукции, на 366 тонн больше, чем годом ранее.

В Тимашевском районе Кубани находится еще один завод по производству молочных продуктов, принадлежащий PepsiCo. Ранее суммарная мощность двух предприятий группы превышала 500 тонн в сутки.