Дочка PepsiCo в России в 2024 году увеличила выпуск молочной продукции до более 1 млн т

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), объединяющая молочные активы PepsiCo Inc. в России, в 2024 году произвела 1 002,5 тысяч тонн молочной продукции, что на 2,8% больше, чем в 2023 году (975,4 тысячи тонн), сообщается в пояснении к бухгалтерской отчетности компании за 2024 год.

В частности, производство молока снизилось на 6%, до 419,2 тысячи тонн, сметаны - на 12,4%, до 31,7 тысячи тонн. По остальной продукции отмечен рост. Так, йогуртов и десертов произведено 241,6 тысячи тонн (на 20,8% больше), сливок - 16,9 тысячи тонн (на 11%), сливочного масла - 1,4 тысячи тонн (в 1,5 раза), детского питания - 151,9 тысячи тонн (на 2,8%), диетических продуктов - 39,5 тысяч тонн (на 12,5%).

Согласно отчетности, выручка компании в 2024 году составила 145,8 млрд рублей, что на 13,2% больше, чем в 2023 году, валовая прибыль - 44,9 млрд рублей (на 10% больше), чистая прибыль - 9,67 млрд рублей (на 6% больше).

Еще одна "дочка" компании - ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" (производство чипсов из картофеля и кукурузной муки, сухариков) в 2024 году увеличила выручку на 11,8%, до 7,6 млрд рублей, валовую прибыль - на 24,6%, до 780,1 млн рублей, чистую прибыль - 4 раза, до 442,9 млн рублей.

Третья дочерняя компания - "ПепсиКо Холдингс" (производство безалкогольных напитков) пока результаты не раскрыла.

Как сообщалось, в начале марта 2022 года PepsiCo заявила, что решила приостановить продажу в России прохладительных напитков, инвестиции и рекламную деятельность. Вместе с тем производство и продажу молочной продукции, а также продуктов питания для детей компания продолжила.

Как сообщается в пояснительной записке, из-за введенных разными странами ограничений у компании возникали сложности с поставкой некоторых ключевых ресурсов. Цены от европейских поставщиков росли за счет повышения цен на энергоносители и логистику. Некоторые контракты на поставку оборудования были расторгнуты в связи с невозможностью поставщиками выполнить обязательства по поставке. Морские перевозки частично переведены на автомобильные и железнодорожные. В исключительных случаях для доставки сырья и материалов использовались авиаперевозки, что увеличило расходы на транспортировку. В течение года компания активно занималась поиском новых логистических цепочек поставок и новых поставщиков, альтернативных материалов, сырья, ингредиентов.

PepsiCo договорилась о покупке компании "Вимм-Билль-Данн" (производство молочной продукции, безалкогольных напитков и соков) в декабре 2010 года, оценив ее в $5,8 млрд. Сделка закрылась в сентябре 2011 года.