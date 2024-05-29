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S&P улучшило прогноз по рейтингам Индии "BBB-" до "позитивного"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Индии в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного".

"Устойчивый экономический рост Индии положительно сказывается на ее кредитоспособности. Мы ожидаем, что прочные экономические основы страны будут поддерживать импульс к росту экономики в следующие 2-3 года", - сказано в пресс-релизе агентства.

Эксперты S&P ожидают продолжения экономических реформ в Индии и сохранения прежней бюджетной политики вне зависимости от результатов всеобщих выборов в стране, которые пройдут в июне 2024 года. Они также отмечают, что структура государственных расходов в Индии претерпела изменения, и доля трат на инфраструктуру растет. Это, как ожидается, будет способствовать выходу экономики страны на более высокую траекторию роста.

"Высокий бюджетный дефицит, большой объем долга и бремя процентных расходов сохраняются, но правительство Индии отдает приоритет постоянным мерам консолидации расходов", - говорится в пресс-релизе.

"Позитивный" прогноз рейтингов Индии отражает мнение экспертов о том, что стабильная политика, углубление экономических реформ и крупные инвестиции в инфраструктуру будут поддерживать устойчивый рост экономики страны.

"Вместе с осторожной бюджетной и монетарной политикой, способствующей снижению долговой и процентной нагрузки, это может привести к повышению рейтингов Индии в следующие 24 месяца", - сообщает S&P.

Индия S&P
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