Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

ВВП Индии в IV финквартале вырос на 7,8%, по итогам всего фингода – на 8,2%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВВП Индии в четвертом финансовом квартале (январь-март) увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете министерства статистики страны.

Темпы роста замедлились по сравнению с 8,4% в третьем финквартале.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП Индии в январе-марте на 6,7%.

Рост в промышленном секторе страны в минувшем квартале составил 8,9%, в строительном - 8,7%, в горнодобывающей отрасли - 4,3%.

По итогам всего фингода, завершившегося в марте, ВВП Индии увеличился на 8,2%. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,2% в предыдущем фингоду.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правящая партия Армении предложила ввести налог на имущество церкви

Суд оправдал экс-президента Армении Саргсяна по делу о растрате

Столтенберг предложил обязать страны НАТО выделять Украине по 40 млрд евро в год

Российский Первый канал возобновил вещание в Армении

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Исландия предоставит Киеву помощь на $30 млн в рамках соглашения по безопасности

Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Швеция в 2024-26 гг. предоставит Украине военную помощь на сумму 6,5 млрд евро

Песков считает суд над Трампом попыткой устранения политических соперников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });