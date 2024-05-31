ВВП Индии в IV финквартале вырос на 7,8%, по итогам всего фингода – на 8,2%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВВП Индии в четвертом финансовом квартале (январь-март) увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете министерства статистики страны.

Темпы роста замедлились по сравнению с 8,4% в третьем финквартале.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП Индии в январе-марте на 6,7%.

Рост в промышленном секторе страны в минувшем квартале составил 8,9%, в строительном - 8,7%, в горнодобывающей отрасли - 4,3%.

По итогам всего фингода, завершившегося в марте, ВВП Индии увеличился на 8,2%. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,2% в предыдущем фингоду.