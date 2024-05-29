В Минфине допустили, что дефицит бюджета РФ в 2024 году немного превысит план

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Проект поправок в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые Минфин РФ внес вместе с изменениями в Налоговый и Бюджетный кодексы в правительство, предполагает изменение основных параметров текущего года. При этом структурный дефицит останется прежним, а общий будет немного выше запланированного на этот год показателя в абсолютном выражении из-за снижения прогноза нефтегазовых доходов. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Законом о бюджете на текущий год предусмотрен дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. В апреле в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета по итогам года ожидается в рамках плана. По состоянию на 28 мая, согласно данным портала "Электронный бюджет", доходы составляли 11,75 трлн рублей при плане на год 35,06 трлн, расходы – 14,84 трлн (37,3 трлн по уточненным расчетам на год).

"Да, параметры (основные параметры бюджета - ИФ) меняются. Мы видим, что с начала года экономика более динамично растет, соответственно, доходная база тоже более динамично растет. Правительство в лице Минэкономразвития меняло прогноз, соответственно, на этот год. И при расчете доходов учтен измененный прогноз, это означает более высокие ненефтегазовые доходы, и в соответствии с правилом, у правительства есть возможность предложить на увеличение ненефтегазовых доходов увеличить расходы", - сказал Колычев, отметив, что изменения в расходной части, в основном, коснутся мер, обозначенных президентом в послании.

Замминистра не стал озвучивать конкретные цифры изменений, посоветовав дождаться одобрения поправок правительством. При этом он подчеркнул, что структурный дефицит, определяемый при базовых нефтегазовых доходах, останется таким же.

Общий же дефицит, на изменение которого оказывает влияние динамика поступления нефтегазовых доходов, которые, в свою очередь, зависят от цен на нефть и курса рубля, будет "не значимо" выше, отметил Колычев. Из-за того, что прогноз нефтегазовых доходов был снижен, "общий дефицит может быть выше, чем то, что в законе сейчас в абсолютном выражении в рублевом, в процентах ВВП, возможно, и нет", пояснил замминистра.

"В прогнозе тоже учтено их изменение (нефтегазовых доходов - ИФ), они, по-моему, меньше по сравнению с тем, что утверждено в законе", - сказал он, пояснив, что прогноз нефтегазовых доходов был снижен не значимо, таким образом, и размер дефицита увеличится незначительно.

"Бюджет влияет на экономику в части структурного дефицита, структурный дефицит вообще никак не меняется, поэтому здесь о влиянии вообще нет смысла говорить. Общий дефицит зависит исключительно от нефтегазовых доходов, если они уменьшаются, в соответствии с законом, это просто означает, что пополнение дополнительно нефтегазовыми доходами ФНБ будет меньше, чем предусмотрено в законе", - сказал замминистра.