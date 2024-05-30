Дефицит бюджета РФ в январе-апреле вырос почти до 4 трлн рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года исполнен с дефицитом 3,963 трлн рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минфин опубликовал предварительную оценку дефицита бюджета за январь-апрель в размере 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП.

Дефицит в январе-марте, по данным Казначейства, составлял 295,3 млрд рублей.

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

В январе-апреле 2023 года дефицит составлял 3,049 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета по результатам четырех месяцев, согласно данным Казначейства, составили 8,864 трлн рублей (рост на 13,9% к январю-апрелю 2023 года - 7,785 трлн рублей), тогда как по итогам первого квартала они были немногим меньше - 8,722 трлн рублей. Предварительно Минфин оценивал доходы четырех месяцев на уровне 11,684 трлн рублей.

Ранее ЦБ РФ в комментарии на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов связывал значительное ускорение годовых темпов их прироста в апреле со сдвигом исполнения апрельских налоговых платежей, срок уплаты которых пришелся на воскресенье, 28 апреля, на первый за этой датой рабочий день - четверг, 2 мая (объем этих платежей, которые уменьшают денежную массу, был значительным). Этот фактор, видимо, сказался и на учете доходов за апрель.

Расходы бюджета в январе-апреле по сравнению с прошлогодним показателем выросли на 18,4%, до 12,830 трлн рублей с 10,835 трлн рублей.