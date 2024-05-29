Bloomberg увидел угрозу для усилий ОПЕК+ в спаде спроса на нефть в Китае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ОПЕК+ ограничивает поставки нефти на мировой рынок, чтобы избежать избытка предложения и поддержать цены, однако снижение спроса на сырье в Китае может поставить под угрозу усилия альянса, предупреждает Bloomberg.

Китайские НПЗ сокращают объемы нефтепереработки, поскольку спад промышленной активности в стране и кризис на рынке жилья способствуют ослаблению спроса на пластмассы и топливо. КНР ограничивает закупки нефти из Саудовской Аравии и России - двух ключевых стран ОПЕК+.

По подсчетам агентства, объем нефтепереработки в Китае в апреле составил 14,36 млн баррелей в сутки, что на 4% меньше, чем годом ранее, и стал минимальным с декабря. Небольшие независимые НПЗ, сконцентрированные в провинции Шаньдун, сейчас используют лишь порядка 55% мощностей против 62% годом ранее, свидетельствуют данные Mysteel OilChem.

При этом крупные государственные нефтеперерабатывающие предприятия не спешат наращивать операции после завершения сезонного технического обслуживания, отмечает консалтинговая компания Energy Aspects Ltd.

Потребление нефтепродуктов в Китае в апреле снизилось впервые с декабря 2022 года.

За последние шесть недель мировые цены на нефть опустились почти на $10 за баррель на фоне ухудшения перспектив спроса на сырье в КНР при достаточных объемах поставок из США и других стран мира.

Хотя снижение стоимости нефти является позитивным фактором для потребителей и мировых центробанков, пытающихся справиться с высокой инфляцией, оно также сокращает доходы Саудовской Аравии и ее партнеров по ОПЕК+. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), Эр-Рияду необходимы цены на нефть около $100 за баррель, чтобы финансировать амбициозный план экономического развития страны.

"В основе ослабления спроса на нефть лежит ситуация в Китае, - говорит Хеннинг Глойштейн, отвечающий за климатическое и сырьевое направление в Eurasia Group. - Если ранние индикаторы появляющегося дисбаланса в КНР сохранятся, ОПЕК+ будет вынуждена продолжать ограничивать добычу".

Страны ОПЕК+ проведут очередную встречу 2 июня, на которой, как ожидается, продлят действующие ограничения.